Calciomercato, Zielisnki e Fabian nel mirino dei club della Premier

Calciomercato, club della Premier su Fabian e Zielinski

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, le recenti prestazioni di Fabian Ruiz e Zielisnki non sono passate inosservate agli occhi di alcuni club della Premier League inglese. Per entrambi i centrocampisti azzurri si sta muovendo un certo interesse di alcuni club d’oltremanica, senza escludere che a fine stagione ci possa essere qualche sondaggio. Per Fabian Ruiz anche le big spagnole sono da tempo ormai sulle sue orme, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid potrebbero provare l’assalto nella prossima sessione di mercato.

