Calciomercato, Ancelotti vuole Meret all’Everton. Koulibaly non interessa

Calciomercato, Ancelotti vuole Meret

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Everton di Ancelotti ha nel mirino un calciatore azzurro. Non si tratta di Kalidou Koulibaly, il senegalese nonostante sia molto apprezzatto dall’ex tecnico del Napoli, non rientra tra gli obiettivi del club inglese. Nel mirino dell’Everton ci sarebbe Alex Meret, che stando alle notizie delle ultime settimane avrebbe manifestato dei dubbi sul suo futuro in magli azzurra. Per De Laurentiis il portiere è incedibile e rappresenta un investimento per il futuro, ma a fine stagione lo stesso Meret potrebbe chiedere la cessione se il suo impiego in campo non rispetti le sue aspettative.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Samp-Napoli, Gattuso pronto al turnover. Osimehn e Politano titolari

UFFICIALE – Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati nella notte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa:Trump a repubblicani, nel 2024 prendiamo la Casa Bianca