Llorente: “Dopo la pandemia a Napoli è cambiato tutto per me”

Llorente torna a parlare del suo addio al Napoli

L’ex attaccante del Napoli Fernando Llorente ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, tornando a parlare del suo addio alla maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Io sono arrivato a Napoli dopo aver parlato con Ancelotti, che mi voleva come centravanti di riserva: era stato chiaro con me, il titolare era Milik e io avrei fatto il suo vice. Poi ho cominciato a trovare la via del gol, così di tanto in tanto sono finito per trovare spazio pure da titolare. Subito dopo il cambio in panchina – ha ricordato Llorente – è scoppiata la pandemia e da lì alcune cose sono andate diversamente da come speravo. Ho avuto dei problemi fisici, in estate la dirigenza mi voleva vendere. Ho deciso però io di rimanere, perché non vedevo i giusti presupposti per andare via. Mi ha cercato anche il Bilbao.”

