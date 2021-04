Napoli-Inter: azzurri chiamati ad un’altra prova di forza

Un’altra prova di forza per il Napoli di Gattuso

C’è bisogno, questa volta di provare a battere l’Inter di Antonio Conte, per cercare di macinare dei punti essenziali al raggiungimento della prossima Champions League. Gli azzurri hanno dimostrato di avere carattere e soprattutto di poter mettere in difficoltà qualunque avversaria: unico stop in queste ultime giornate è stato quello contro la Juventus, in una gara comunque sia abbastanza equilibrata.

C’è una lotta davvero impressionante ed emozionante per arrivare tra le prime quattro. Soltanto i nerazzurri, difatti, sono certi di giocare la prossima massima competizione europea, ma Milan, Juventus e Atalanta danno la sensazione di poter cedere da un momento all’altro. Ed è lì che si deve inserire il Napoli, che attualmente è a sole due lunghezze dal quarto posto, occupato dai bergamaschi.

Cosa pensano i book

Tutti i quotisti danno per favorita la squadra allenata da Conte. Basti pensare al fatto che i bookmakers che trovi a questo indirizzo www.123scommesse.it/bookmakers/ quotano una vittoria del Napoli a 3,20, contro la vittoria dell’Inter che è quotata a 2,20.

Info sul match

Sarà una sfida davvero particolare, non soltanto per il significato in sé, ma anche perché il Napoli scenderà in campo con una casacca speciale. Si tratta di una maglia disegnata dal noto stilista argentino Marcelo Burlon, il quale ha stipulato una collaborazione con la Kappa, per omaggiare Maradona. Gli azzurri scenderanno in campo con una divisa molto particolare.

Stando a quello che riguarda le probabili formazioni, Gattuso non avrà a disposizione Lozano. L’esterno ha rimediato un giallo, evitabile a dire il vero, per un fallo sul portiere della Sampdoria Audero. Era diffidato e salterà la gara con l’Inter. Ma anche i nerazzurri, molto probabilmente dovranno rinunciare ad una pedina, ovvero Vidal. Ritornerà, però, Barella, che ha scontato un turno di squalifica contro il Cagliari.

Il Napoli opterà per il solito 4-2-3-1, con Insigne e Politano a sostegno dell’unica punta Osimhen. Agirà a supporto il fantasista Zielinski.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Ecco le probabili formazioni del match:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Darmian; Lukaku, Lautaro.