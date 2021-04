Insigne si guarda intorno, ma il Milan non è una pista percorribile al momento

Insigne, in attesa del rinnovo si raffredda la pista Milan

Come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne in attesa del rinnovo si sta guardando intorno anche se la pista che lo portava al Milan non sembra al momento percorribile. Ecco quanto riporta la rosea:

“Alla soglia dei 30 anni ha il contratto in scadenza tra 14 mesi e il suo agente, Vincenzo Pisacane, in queste settimane ha avviato il giro d’orizzonte per tastare il polso ai possibili pretendenti. Una manovra che potrebbe risultare anche rischiosa. Dal Milan non sono arrivate risposte convincenti, sempre che Insigne voglia davvero lasciare la sua Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Zielisnki e Fabian nel mirino dei club della Premier

DAZN finisce nel mirino del codacons, richiesta immediata degli indennizzi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ispettori Ema a Mosca per Sputnik V, visitate cliniche