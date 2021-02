Bagni: “Prossimo allenatore del Napoli? Nome nuovo in caso di qualificazione in Champions”

L’ex giocatore del Napoli dice la sua sul futuro della panchina azzurra

Salvatore Bagni è intervenuto nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Tele A. L’ex giocatore azzurro ha parlato del futuro della panchina del Napoli e sul possibile successore di Rino Gattuso.

Queste le sue parole:

“La prima opzione se il Napoli non centra la Champions è Italiano, però se gli azzurri si qualificassero perché non pensare a Fonseca? Anche a Roma c’è un ambiente difficile, al tecnico portoghese gli hanno imputato di non vincere mai contro le grandi, di non leggere bene la partita e di sbagliare i cambi. I giallorossi sono terzi in classifica, ma come Gattuso a Napoli, non credo che Fonseca voglia continuare quel rapporto se dovesse avere un’altra opzione”.

