Cassano su Ronaldo: “E’ sempre stato un po’ egoista, a lui non interessa se gli altri segnano”

Antonio Cassano ha commentato la sconfitta della Juventus nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. I Bianconeri sono stati sconfitti per 2-1 in casa del Porto, a tenere banco è la prestazione di Cristiano Ronaldo. “Fantantonio”, nel corso della trasmissione online “Bobo TV” in onda su canale Twitch di Christian Vieri non risparmia le critiche.

Queste le sue parole:

“Ho sempre detto, partendo dal presupposto che è un fenomeno e ha fatto un miliardo di gol, che con l’idea di calcio di Andrea Pirlo poteva andare in difficoltà. Fa un gol a partita, è vero, ma fa fatica nell’idea di calcio che ha Pirlo. Lui è sempre stato un po’ egoista, a lui non frega nulla che gli altri facciano gol, è un tipo di giocatore che vive per segnare. Non vive per la giocata, per la grande partita: lui vive per il gol e in questo momento la situazione si sta accentuando. Gli anni passano per tutti e sta avendo delle difficoltà. I bianconeri stanno provando a cambiare idea, fa un tipo di calcio diverso per le qualità di Cristiano. Il paradosso è che la Juventus ha acquistato un calciatore che di Champions League ne ha vinte cinque, eppure sta avendo tante difficoltà. Questo perché da Sarri in poi stanno provando a mettere in mostra un gioco diverso rispetto a quella che è la loro storia. E’ chiaro che Pirlo devi giudicarlo tra 4-5 anni, ma la Juventus vuole tutto e subito. Lì conta vincere: è sempre stata questa la loro idea”.

