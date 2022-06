Maximiano al Napoli, azzurri a lavoro sulla formula d’acquisto

Il Napoli segue Luis Maximiano, portiere del Granada, che si è messo in mostra la scorsa stagione nonostante la retrocessione. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport spiega: “Per portarlo via occorrono “soltanto” 12,5 milioni: cifra accessibile per gli azzurri che però, dopo aver investito già 35 milioni su Olivera, Kvaratskhelia ed il riscatto di Anguissa, sono in attesa di cessioni che finanzino il mercato. Il Napoli sta provando a tentare il Granada con una formula più conveniente per il club azzurro: prestito con diritto o obbligo di riscatto (sui dieci milioni di euro) per prendere subito Maximiano. Il portoghese diventerebbe così l’alternativa a Meret, che potrebbe firmare il rinnovo di contratto fino al 2027 non appena Ospina si accaserà altrove”.