Il Corriere del Mezzogiorno – Ospina saluta Napoli: ha già disdetto l’affitto di casa sua.

“Non farà parte della rosa azzurra David Ospina , attratto dalle sirene dell’Arabia Saudita e dell’All Nassr (offerta da 3,5 milioni di euro all’anno). Il portiere colombiano, che ha già disdetto l’affitto del suo appartamento a Napoli, è ora in vacanza ma i suoi procuratori sono stati avvistati in città per acquisire una serie di documenti utili al trasferimento”.

