Il Giornale, attacco al Napoli: “Milan e Juve hanno dato una lezione a “De Lamentiis” e al suo club”

Il quotidiano attacca il presidente del Napoli e il club azzurro

Torna a far capolino la polemica attorno alla vicenda Juve-Napoli. Nella giornata di ieri si è disputata Milan-Juventus, malgrado nelle ore precedenti al match ci siano stati 4 nuovi casi di Coronavirus tra le due squadre (2 giocatori positivi per parte). Il Giornale, nella sua edizione odierna attacca De Laurentiis e il Napoli accusandoli, in maniera nemmeno troppo velata, di aver fatto i “furbetti” in modo tale da non giocare il match contro i bianconeri lo scorso 4 ottobre.

Questo è quanto si legge nel quotidiano:

“Il protocollo è servito. E, soprattutto, rispettato. Con buona pace dei giudici del Collegio di Garanzia del Coni. E anche del Napoli. Perché quanto accaduto (non solo) nelle ultime quarantotto ore – prima a Torino e poi a Milano – certifica che nel campionato italiano ci sono società che puntano a finire il campionato seguendo quanto deciso collegialmente mesi fa. E altre che hanno scelto la strada del fai da te. Inutile girarci intorno: il Diavolo e la Signora hanno dato una lezione alla società di De Laurentiis, diventato nei mesi scorsi “De Lamentiis” sui social”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Napoli-Spezia, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Calciomercato – Pedullà: “Il Napoli può chiudere entro fine mese per Zaccagni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoti: nuova scossa in Croazia, avvertita a Trieste