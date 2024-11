Corriere del Mezzogiorno – Conte pensa al 3-5-2 contro l’Inter: vuole favorire Kvaratskhelia

Antonio Conte corre ai ripari dopo il ko casalingo con l’Atalanta. Il tecnico sta pensando di tornare al 3-5-2 contro l’Inter, schierandosi così a specchio contro la formazione di Inzaghi. Queste sono le novità tattiche proposte dal quotidiano: “La sconfitta contro l’Atalanta ha stimolato delle riflessioni. Conte pensa anche a qualche variazione tattica. Vuole impensierire l’Inter, creare alla squadra di Inzaghi delle preoccupazioni per far correre i nerazzurri ogni tanto all’indietro e allontanare così la potenza offensiva del secondo attacco della serie A.

Conte potrebbe pensare di togliere un po’ di lavoro difensivo a Kvaratskhelia magari mettendosi a specchio con il 5-3-2 nella fase di non possesso invece del consueto 5-4-1. Kvara si spingerebbe più dentro al campo cercando la connessione con Lukaku e McTominay avrebbe degli spazi più ampi da attaccare. Questo pensiero potrebbe favorire il Napoli nelle transizioni positive, cercando di far male in quella terra di mezzo tra la difesa e il centrocampo nerazzurro”.

