Bisseck su Inter-Napoli: “Vogliamo soltanto vincere”

Il difensore dell’Inter Yann Aurel Bisseck ha parlato della prossima sfida contro il Napoli dopo la vittoria contro l’Arsenal.

A pochi giorni dalla sfida tra Inter e Napoli il difensore Yann Aurel Bisseck ha parlato proprio del suddetto match. L’occasione è stato il post-partita di Inter-Arsenal.

Ecco quanto ha dichiarato in mixed zone:

“Contro il Napoli vogliamo soltanto vincere, questo è quello che vogliamo fare. Siamo pronti e lo saremo sempre di più. Il mister ci preparerà bene, saremo pronti per fare un’ottima gara e portare a casa punti. Domenica vogliamo fare una grande gara. Apparentemente in Champions League stiamo facendo meglio che in Serie A difensivamente. È qualcosa su cui costruire, per cui siamo molto contenti. La gente non può pensare che tu possa giocare sempre partite da 10, nonostante ciò non penso di aver giocato molte partite negative. E anche quest’anno non penso di aver giocato partite in cui sono andato così male. Per questo motivo non sono molto d’accordo con le critiche ma va bene, io cerco di fare del mio meglio quando il mister decide di puntare su di me. A volte va bene, a volte va meno bene. Ma sono soddisfatto.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Napoli, il probabile modulo che sceglierà Conte

Napoli, Conte fa una richiesta a tre azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”