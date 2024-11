Napoli, Conte fa una richiesta a tre azzurri

Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe fatto una richiesta a tre giocatori.

In vista della sfida contro l’Inter Antonio Conte, tecnico del Napoli, avrebbe fatto una richiesta a tre azzurri.

Ne parla La Gazzetta dello Sport:

“Ecco, per un allenatore come Conte, non aver avuto a disposizione per tutto il periodo estivo dell’attaccante titolare è stato un problema, perché il centravanti è il giocatore chiave della fase offensiva contiana. Vero, Lukaku conosce benissimo il suo allenatore, ma serve sempre tempo per trovare un’intesa totale con il resto della squadra. Lukaku e Kvara sono potenzialmente devastanti e quando sono riusciti a cercarsi e a trovarsi, hanno lasciato il segno. A Cagliari e a Milano, ad esempio, sono stati devastanti in campo aperto, ora deve aumentare l’empatia anche nel traffico, quando di fronte ci sono squadre che si arroccano nella propria metà campo, senza lasciare spazi in profondità o tra le linee. Kvara e Lukaku sono una soluzione, ma non l’unica. Conte si aspetta più gol da Politano e Neres (fermi a uno) ma anche da McTominay: lo scozzese ha cambiato il Napoli, ora deve aiutarlo a ritrovare quell’impatto devastante delle prime giornate.”

