Inter-Napoli, il probabile modulo che sceglierà Conte

Il tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe pensato ad un modulo ben preciso per la sfida di campionato contro l’Inter.

In attesa della sfida tra Inter e Napoli che si disputerà domenica 10 novembre Antonio Conte sembrerebbe aver già pensato al modulo da utilizzare in campo.

Ne parla l’odierna edizione di Tuttosport:

“La settimana tipo offre al coach salentino e al suo staff l’opportunità di ponderare e rifinire le alternative, attraverso un’analisi meticolosa degli errori, appositamente esaminati in sala video con la squadra. Don Antonio, generalmente, preferisce confezionare gli abiti migliori per le serate speciali, cercando sempre l’effetto sorpresa. Lo ha fatto in passato da allenatore della Juventus e dell’Inter, ma anche quest’anno lo ha fatto, quando il Napoli ha giocato con la Juventus a Torino. L’idea è quella di rispolverare il 3-5-2, una risposta “a specchio” alla squadra di Inzaghi, che ha ereditato questo sistema all’Inter proprio da Conte, al fine di limitare le incursioni sulle corsie laterali.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Conte fa una richiesta a tre azzurri

Il Napoli ha apprezzato la vicinanza dei tifosi dopo l’Atalanta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”