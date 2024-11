Il Napoli ha apprezzato la vicinanza dei tifosi dopo l’Atalanta

Nonostante la brutta sconfitta contro l’Atalanta il Napoli avrebbe tanto apprezzato la vicinanza dei propri tifosi.

L’ultima gara del Napoli si è conclusa con una sconfitta casalinga contro l’Atalanta, ma nonostante ciò i tifosi azzurri hanno sempre fatto sentire la propria vicinanza alla squadra. Questa decisione sarebbe stata molto apprezzata dagli azzurri, più carichi che mai per affrontare l’Inter e mantenere così il primato nella classifica di Serie A.

Ecco in seguito quanto riportato dall’odierna edizione del quotidiano Repubblica:

“Conte e gli azzurri partiranno da una consapevolezza: contro l’Atalanta il Napoli si è arreso ad un avversario in grandissima giornata e battendosi almeno per un tempo ad armi pari. Un passo falso non cancella l’ottimo cammino fatto finora e la dimostrazione di vicinanza da parte della gente è stato apprezzata dalla squadra.”

