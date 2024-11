Inter Tv – Calhanoglu: “Rigore? I portieri mi studiano, ma ora prepariamo il Napoli”

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, autore del gol contro l’Arsenal, ha parlato al canale ufficiale del club nel dopo gara: “Non è stato facile, l’Arsenal è fortissimo e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo tenuto il risultato fino alla fine e siamo contenti di aver vinto”.

Rigore?

“Contro l’Arsenal ho provato per la prima volta un’altra cosa perché so che i portieri mi studiano. L’ho guardato fino alla fine, di solito calcio forte angolato e stavolta sono andato centrale. Sono contento perché voglio continuare a segnare. Il segreto non so se dirlo, in allenamento io avviso sempre i portieri dove calcio. Voglio provare, anche se calcio forte, a vedere se i portieri ci arrivano e di solito non ci arrivano. Stavolta ho cambiato il modo di calciare e ho guardato il portiere che è andato giù prima. Sono tornato dopo 3 settimane e avevo bisogno di minuti, sono contento di essere uscito senza problemi”.

Come sta?

“Ho fatto 90 minuti in due partite, fisicamente ne avevo bisogno e sono contento di esserci riuscito. Ora prepariamo il Napoli”.

