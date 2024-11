I centrocampisti del Napoli Stanislav Lobotka e Michael Folorunsho saranno a disposizione per la sfida contro l’Inter.

Il Napoli riuscirà ad essere al completo per la gara in trasferta contro l’Inter che si disputerà il prossimo 10 novembre. C’erano infatti due azzurri in dubbio per motivi legati ad infortuni. Il primo è Stanislav Lobotka, infortunatosi di recente con la Nazionale slovacca. Antonio Conte sperava di recuperarlo in tempo per la gara contro l’Atalanta, tuttavia il giocatore sta terminando il recupero soltanto in questi giorni. C’è poi Michael Folorunsho che è riuscito a recuperare quasi totalmente da un problema muscolare, dunque anch’egli sarà a disposizione del tecnico salentino.

Ecco in seguito quanto si legge sul quotidiano Repubblica in merito alla situazione:

“L’organico è quasi al completo – con Folorunsho e soprattutto Lobotka che viaggiano verso il recupero – e la settimana tipo sta aiutando gli azzurri a preparare nel migliore dei modi la super sfida contro l’Inter.”

