la Repubblica – Transenne vuote a Castel Volturno, tifosi delusi dalla sconfitta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’assenza dei tifosi a Castel Volturno. Un’assenza anomala che non è passata inosservata negli ultimi giorni, dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta: “A nulla sono serviti dunque gli avvertimenti dell’allenatore leccese, che più volte s’era sforzato di catechizzare l’ambiente sugli inevitabili e fisiologici pericoli da mettere in preventivo in un processo di crescita.

Lui stesso si augurava del resto di avere torto e per questo la battuta di arresto di cinque giorni fa a Fuorigrotta lo ha ferito almeno quanto i tifosi, di cui ieri si è notata l’assenza all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno, dove i tanti steward si sono trovati a presidiare le transenne vuote‘.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

