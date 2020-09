Sconcerti sull’esame sostenuto da Pirlo: “Un tema da seconda elementare, è vergognoso!”

Mario Sconcerti, giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla questione Pirlo e sull’esame per diventare allenatore della Juventus

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della sera, ha espresso il suo pensiero sulla questione Pirlo, e sull’esame da lui sostenuto per diventare allenatore della Juventus, nella sua rubrica per il portale calciomercato.com:

“Come può crescere il calcio se questo è “l’esame” finale per diventare allenatori? In seconda-terza elementare arrivava puntuale il tema “L’allievo parli della sua famiglia”. Pirlo ha fatto praticamente questo. Bravo lui a poterselo permettere e bravo Ulivieri a fare da relatore. Avrà trovato soddisfazione. Posso dire che è una piccola vergogna? Per Pirlo, Ulivieri e per tutti gli altri allenatori?”.

