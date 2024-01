La probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Napoli

Il Corriere Fiorentino ha parlato di qualche probabile scelta di Vincenzo Italiano in occasione di Napoli-Fiorentina.

Questo pomeriggio all’Al-Awwal Park Stadium di Riad ci sarà la sfida di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Il Corriere Fiorentino ha parlato del modulo che il tecnico Vincenzo Italiano potrebbe schierare in campo.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Resta difficile immaginare quale abito possa scegliere Italiano: difesa a tre, e quindi 3-4-1-2, o 4-2-3-1? A prescindere dal modulo sarà ancora una Fiorentina in emergenza e con Bonaventura e Arthur non al 100%. Se c’è una cosa che questa squadra ha dimostrato, però, è di avere cuore. E allora perchè non sognare? Sono 90′ più, in caso di parità, i calci di rigore. Per prendersi un’altra finale, e riscrivere la storia.”

