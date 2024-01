Formazione Napoli-Fiorentina: c’è Zielinski, ma dubbio in attacco

L’edizione odierna di Repubblica ha provato ad anticipare le mosse di Walter Mazzarri per la sfida tra Napoli e Fiorentina.

Napoli e Fiorentina si sfideranno questo pomeriggio alle ore 20 in occasione della Supercoppa italiana. Il quotidiano Repubblica si è soffermato sulla probabile formazione azzurra che scenderà in campo.

Di seguito quanto riportato:

“Simeone – ex della partita – ce la metterà tutta per battere la Fiorentina, ma prima dovrà vincere il ballottaggio con Raspadori. Il resto della formazione pare invece fatto, con Mazzocchi di scorta in difesa e Gaetano a centrocampo, dove Zielinski è pronto a riprendersi il posto tra i titolari. Ancora panchina invece per Lindstrom, che proprio non riesce a ritagliarsi uno spazio, nonostante la grave emergenza con cui deve fare i conti il Napoli. Demme e Olivera lavorano infine per essere disponibili per l’eventuale finale, in programma martedì. Prima, però, gli azzurri devono conquistarla.”

