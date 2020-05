Carpi, Bonacini: “Per fare due mesi in ritiro servono più di 200mila euro”

Bonacini: Per fare due mesi in ritiro servono più di 200mila euro” oppure “Rabbia De Laurentiis? Media punti unico criterio serio per il merito sportivo

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Stefano Bonacini, Presidente del Carpi, per parlare di cosa occorre per fare due mesi di ritiro con la squadra.

Queste le sue parole:

“L’assemblea della Lega Pro ha votato un criterio di merito sportivo legato a quella che può essere un’eventuale promozione di una quarta squadra dalla Serie C. Concludendosi un campionato anticipatamente a causa del Coronavirus, purtroppo non è stato possibile determinare la quarta promossa. Nell’ultima assemblea il Presidente ha fatto tre proposte: Play off, determinazione della quarta tramite merito sportivo oppure non determinarla affatto.

L’unico modo per non creare problemi è stato scegliere la seconda opzione, che ha vinto con 23 voti contro 16. La stessa Uefa d’altronde, aveva emesso un comunicato che, in caso di sospensione dei campionati, invocava di fare riferimento al merito sportivo. Si sono arrabbiati tutti, non solo il Bari. Hanno fatto sessanta punti, più di noi, è vero, ma ha fatto anche quattro partite in più è colpa del Carpi se la Lega a noi quelle 4 non ce le ha fatte giocare. Ieri in assemblea 23 presidenti hanno voltato per il merito sportivo, 16 per i play off. Si è raggiunto un verdetto e bisogna accettarlo.

Se preferivo giocare? Sì. Io all’assemblea di aprile sono stato l’unico che ha preferiva chiudere il campionato, non ho mai preteso di far valere il merito sportivo. Ma attenzione, giocare tutte le partite, non solo dei play-off che ci facevano spendere una fortuna senza dare giustizia al campionato. Poi, una volta che non si gioca. l’unico dato oggettivo e serio è la media punti. Basta pensare che un dirigente come Galliani, che ha frequentato altri palcoscenici, ha votato anch’egli per il merito sportivo.

Maxi ritiri? La Serie A dovrebbe spendere più di 200 mila euro a club per completare il campionato. Noi abbiamo fatto dei conti con degli hotel a seconda delle nostre disponibilità, ma società come Napoli e Juventus sicuramente avranno spese più alte. Non sarà facile per tutti affrontare questi costi”. Conclude Boancini.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts