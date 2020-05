Covid-19, dieci calciatori dell’Atletico Madrid positivi [FOTO]

Sono dieci i calciatori dell’Atletico Madrid risultati positivi al Covid-19

In Spagna non si arresta la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riportato attraverso un tweet di EFE noticias, sarebbero 10 i giocatori dell’Atletico Madrid risultati positivi al test del tampone. Renan Lodi, è l’unico degli atleti contagiati che non ha sviluppato anticorpi e quindi dovrà seguire il protocollo e pertanto dovrà effettuare un periodo di quarantena nella sua abitazione prima di effettuare in futuro un ulteriore tampone.

