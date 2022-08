PSG: no alla buonuscita per Navas, nessun accordo tra le parti

L’affare Navas-Napoli potrebbe trovarsi di fronte uno scoglio insormontabile

Le ultime notizie su Keylor Navas non sono quelle che i tifosi azzurri speravano. Ciro Venerato, durante il suo intervento a TG Sport che non è stato trovato l’accordo tra Keylor Navas e il PSG. Secondo quanto reso noto dall’esperto di mercato il parigino avrebbe ribadito a Jorge Mendes che non intende versare la buonuscita di 12 milioni richiesta dal portiere. Il Napoli nel frattempo spera che entro giovedì la dirigenza del club parigino cambi idea, ma non c’è grande ottimismo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’AVVERSARIO – Il Napoli torna al Maradona e sfida il Lecce

Osimhen, il Manchester pronto ad offrire 12 milioni a stagione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: Truss apre agli aiuti per caro bollette ma non a tutti