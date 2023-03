Corriere dello Sport – Dybala fa causa alla Juve, chiesta maxi-cifra per il risarcimento.

Paulo Dybala, tramite i suoi legali si sta muovendo per fare causa alla Juventus. I dettagli: “Tramite i suoi legali l’argentino farà causa alla Juve, questa è l’intenzione. Oltre ai 3 milioni, per quanto riguarda il risarcimento per il rinnovo sfumato Dybala vorrebbe dai bianconeri il pagamento di circa 54 milioni di euro, una specie di indennizzo per i danni che il club gli avrebbe causato facendo saltare l’accordo per il prolungamento del contratto. Una maxi cifra che sarebbe calcolata anche guardando all’attuale stipendio che Paulo percepisce con la Roma e che quindi rappresenterebbe la differenza tra il mancato rinnovo quinquennale alla Juventus – che era pronto – e il triennale firmato con i giallorossi”.

