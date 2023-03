Caressa su Osimhen: “Più decisivo di Haaland, vi spiego perché”

Fabio Caressa paragona Erling Haaland e Victor Osimhen

Victor Osimhen è ormai tra i top attaccanti in Europa. Fabio Caressa tramite il suo canale Youtube lo paragona a nomi pesanti come quello di Erling Haaland.

Queste le sue parole:

“Osimhen è devastante. Mi piace ogni domenica di più. Lasciamo perdere che va in cielo a staccare di testa, ma sul quarto gol buttano la palla in avanti alla fine e lui la va a prendere, a contestare. Una cosa veramente incredibile. Con Haaland è il più forte attaccante in circolazione. Se possibile, Osimhen è più decisivo, perché è più dentro al gioco“.

Fonte foto: Flickr

