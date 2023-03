Il Napoli interessato a Samardzic, la richiesta dell’Udinese frena gli azzurri

Il Napoli continua a seguire Samardzic dell’Udinese

Il Napoli continua a seguire con molto interesse le prestazioni di Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista dell’Udinese che è entrato nel mirino del ds azzurro Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, Giuntoli sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza ma la valutazione dei friulani avrebbe raffreddato la pista. L’Udinese valuta il suo talento non meno di 40 milioni, cifra che ha portato i vertici del club azzurro a fare delle riflessioni. I rapporti tra Pozzo e De Laurentiis sono ottimi, visto che già in passato sono state fatte molte operazioni di mercato sull’asse Udine-Napoli. Oltre gli azzurri c’è anche il Milan su Samardzic, ma tutto dipenderà dall’accesso in Champions dei rossoneri.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Lazar Samardzic

