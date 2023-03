Osimhen via da Napoli? Non si tratta a cifre inferiori ai 150 milioni

La cifra per strappare Victor Osimhen al Napoli

In casa Napoli tiene banco il futuro di Victor Osimhen, che verrà sicuramente cercato dai top club europei in estate. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ne ha parlato a Marte Sport Live su Radio Marte.

Questa le sue parole:

“Il parallelo Osimhen-Haaland? Possiamo farlo senza vergognarci per l’impatto che ha nella partita. E già questo non è poco. Non dico che sia più forte, perché lo scandinavo ha una capacità realizzativa enorme, ma parliamo comunque di un grandissimo centravanti. Mi resta il dubbio di vedere Osimhen come numero nove del Manchester City, per capire cosa farebbe nello stesso contesto.

Haaland ha fatto più gol che presenze: è una cosa incredibile. Osimhen vale 150 milioni, la dirigenza del Napoli per meno di certe cifre non si siede a parlarne. Oggi è uno degli attaccanti più forti al mondo ed è normale che si parli di lui anche per squadre di caratura internazionale come le big del campionato inglese”.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Firmino, arriva la smentita: ADL valuta eccezione solo per Osimhen. Le cifre

Champions League – Biglietti Milan-Napoli, il resp. di TicketOne: “Niente vendita libera: vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici