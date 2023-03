Mancini: “Il Napoli sta facendo bene da anni, ora è il momento più bello”

Il CT Roberto Mancini sulle italiane in Champions League

Roberto Mancini, ha parlato alla vigilia di Italia-Inghilterra, gara per la qualificazione a Euro 2024. Il CT della Nazionale italiana ha detto la sua sulle italiane ai quarti di Champions League e sul Napoli.

“Il Napoli ha sempre fatto cose ottime, s’è sempre qualificato in Europa e ha sempre lottato per il vertice. Quest’anno è il momento più bello, la squadra gioca davvero bene, è una squadra che potrebbe fare qualsiasi cosa. Non diciamo nulla, siamo un po’ scaramantici: le squadre italiane in Europa possono fare bene, ma con qualche italiano in più sarebbe meglio“.

