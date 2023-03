Biglietti Italia-Inghilterra, non si esclude sold out al Maradona

Per la sfida tra Italia ed Inghilterra in programma allo Stadio Diego Armando Maradona sono stati venduti cica 41mila biglietti.

Questa sera alle ore 20:45 Italia ed Inghilterra si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona ed i biglietti venduti per assistere al match sarebbero circa 41mila.

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica non ha infatti escluso il verificarsi di un ennesimo sold out allo Stadio di Fuorigrotta. Questo anche grazie alla presenza di un gran numero di tifosi della squadra ospite, che sarebbero all’incirca 2500. Il sold out potrebbe quindi essere raggiunto poco prima dell’inizio della sfida.

Dal quotidiano si legge:

“Dall’azzurro Napoli a quello della Nazionale il passo è breve ed anche l’entusiasmo dei tifosi resta immutato. La risposta del tifo napoletano è di quelle importanti: con oltre 41mila biglietti venduti, il sold out potrebbe essere raggiunto proprio in extremis, anche grazie alla presenza nel settore Ospiti di circa 2500 tifosi.”

