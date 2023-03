Napoli, oltre Zielinski e Lozano futuro incerto per altri quattro azzurri

Non solo Zielinski e Lozano: altri quattro giocatori che attualmente vestono la maglia del Napoli potrebbero lasciare il club.

Secondo Il Corriere dello Sport Piotr Zielinski ed Hirving Lozano non sarebbero gli unici giocatori del Napoli ad avere il futuro incerto. L’edizione odierna del quotidiano ha infatti riportato qualche novità su altri quattro giocatori che attualmente sono di proprietà del club azzurro, ovvero Gianluca Gaetano, Alessio Zerbin, Diego Demme ed Alessandro Zanoli.

A fine stagione dunque la permanenza di questi ultimi all’interno della squadra azzurra sarebbe tutt’altro che scontata. Ecco di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“Per Zielinski e Lozano vale la politica del contenimento dei costi avviata la scorsa estate. Il polacco guadagna 8 milioni lordi mentre il messicano 9. Troppo per il Napoli. Per Demme il discorso è diverso, non rientra più nel progetto tecnico. In bilico ci sarebbero poi anche le posizioni di Zerbin, Zanoli e Gaetano.”

Fonte foto: Instagram, @hirvinglozano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Idea Scudetto, ADL ospiterà una festa su una crociera da mille persone

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Piazza Loggia, la presidenza del Consiglio non è parte civile