Napoli, Lozano nel mirino del Villareal: le ultime

Il Corriere dello Sport riporta l’interesse per l’attaccante del Napoli Hirving Lozano da parte del Villareal.

Il futuro dell’attaccante Hirving Lozano con il Napoli sarebbe attualmente incerto, intanto sarebbe però spuntato l’interesse del Villareal.

Dall’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge:

“Futuro in bilico per Hirving Lozano. L’attaccante messicano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024 e in virtù di un ingaggio pre-Covid potrebbe non trovare l’accordo col club di De Laurentiis per il rinnovo. Proprio dal Messicano fanno sapere che potrebbero esserci presto sviluppi. Il Villarreal è molto interessato all’ex Psv ed è una seria pretendente al pari di alcune squadre di Premier League come il Chelsea. Tv Azteca fa sapere che, in caso di accordo, Lozano diventerebbe al Villarreal uno dei giocatori più pagati. Ma al momento si tratta solo di una suggestione di mercato anche perché potrebbe esserci una trattativa col Napoli per provare a rinnovare l’attuale contratto. Viceversa, al via le pretendenti e il Villarreal, in tal senso, è in prima linea per il Chucky.”

Fonte foto: Instagram, @hirvinglozano

