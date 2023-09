Corriere del Mezzogiorno – Rinnovo Kvara, massima intesa con il Napoli: ma non c’è fretta.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il prolungamento di contratto del georgiano, negli ultimi giorni, ha fatto molto discutere, ma attualmente i toni della trattativa sono rientrati. Il Napoli ha massima intesa raggiunta in primavera, per uno stipendio da 2,5 milioni più bonus. In più “un accordo verbale che rappresenta l’unico orizzonte per il club di De Laurentiis che si fa forte del contratto fino al 2027 e non ha alcuna fretta, dando priorità a Zielinski (scadenza 2024) e Osimhen (2025)”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Polonia – Isole Far Oer, Zielinski regolarmente in campo

CAMPI FLEGREI, scossa di terremoto di magnitudo 3.8

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Udinese: Sottil in bilico