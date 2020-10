Top & Flop – Benevento-Napoli il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Benevento-Napoli

Primo tempo

Il Napoli dopo la sconfitta in settimana contro l’Az è intenzionato a riprendere il suo cammino, ma il Benevento vuole fare bella figura. Partita molto fisica, con i padroni di casa che chiudono le linee di passaggio e pressano alti. Su un errore a centrocampo di Lozano, Caprari sfrutta lo spazio e dopo un rimpallo in area trova Roberto Insigne che batte Meret. Gli azzurri fanno fatica a trovare le giuste posizioni in campo e non trovano gli spazi giusti. Verso la fine del primo tempo, il Napoli accellera. Insigne impegna Montipò con un gran tiro dalla distanza. Sul calcio d’angolo, Manolas colpisce la trasvera e Schiattarella libera di nuovo in angolo. Il primo tempo termina con il Benveneto in vantaggio.

Secondo tempo

Il secondo tempo, inizia sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Il Napoli spinge forte e collezione una serie di calci d’angolo. Un errore in ripartenza del Benevento, permette ad Insigne di trovarsi da solo contro Montipò che viene battuto. Il VAR annulla, il capitano azzurro era in fuorigioco. Lo stesso Insigne, dagli sviluppi di un corner, con un sinistro a gira sigla una rete bellissima. Dopo il pareggio, il Napoli continua a spingere. Dopo un’ottima incursione di Politano, Petagna trova il primo goal in maglia azzurra che firma il vantaggio. La gara perde d’intensità, con il Benevento che ci prova ma non riesce a raggiungere il pareggio.

TOP – Insigne

Il capitano azzurro, al rientro da un infortunio, sfodera una prestazione da vero leader. Trascina la squadra alla vittoria, siglando una rete da cineteca. Oltre le sue giocate in zona offensiva, si fa apprezzare per il suo grande lavoro in copertura.

FLOP – Mertens

Il belga è risultato il peggiore in campo tra le fila azzurre. Fatica a trovare la giusta posizione, non offrendo mai un appoggio efficace ad Osimhen. Dialoga poco con i compagni, ritrovandosi stretto nella morsa della difesa del Benevento.

