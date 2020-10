Dall’Inghilterra sicuri, il Napoli spinge per Emerson Palmieri

Emerson Palmieri, obiettivo azzurro

Come riporta il quotidiano inglese The Sun, Emerson Palmieri è sempre un obiettivo del Napoli. Secondo i colleghi d’oltremanica, il terzino brasiliano non rientrerebbe più nei piani di Lampard e potrebbe essere ceduto. L’arrivo di Ben Chilwell, pagato 50 milioni di sterline, ha ridotto lo spazio a disposizione dell’italo-brasiliano che potrebbe salutare già a Gennaio. su di lui nelle ultime settimane c’era il West Ham, che però ha poi abbandonato la pista. In Italia c’è l’interesse di diversi club, tra cui Napoli e Inter. Il club azzurro già in estate aveva fatto più sondaggi, senza però dare l’assalto decisivo. Visto anche la situazione legata a Ghoulam, che non offre garanzie fisiche, Giuntoli potrebbe tornare alla carica per chiudere l’operazione.

