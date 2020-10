Conte, in arrivo il nuovo Dpcm. Nella notte la firma sul provvedimento

Conte firma il nuovo Dpcm

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il Premier Giuseppe Conte nella notte avrebbe firmato il nuovo Dpcm che andrà in vigore da domani e sarà valido fino al 24 Novembre. Scongiurato il pericolo di lockdown totale, si va verso la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18:00. Gli stessi, potranno restare aperti nel fine settimana a differenza di quanto si era detto nei giorni precedenti. Il Governo, è anche al lavoro per stanziare un supporto economico alle attività coinvolte dal provvedimento. In serata, lo stesso Conte, dovrebbe ufficializzare la decisione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Maio sul campionato: “Chiusura? Ascolteremo il CTS”

Feltri sta con i napoletani: “Popolazione terrorizzata dal lockdown”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Minniti: a Napoli attacco eversivo, siamo vicini all’allarme rosso