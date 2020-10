Feltri sta con i napoletani: “Popolazione terrorizzata dal lockdown”

Feltri appoggia i napoletani

Attraverso un suo editoriale apparso sulle pagine di Libero, Vittorio Feltri da ragione ai napoletani che in questi giorni stanno protestando contro un nuovo possibile lockdown. Ecco quanto pubblicato sul quotidiano di oggi:

“La chiusura voluta dal governatore De Luca, che pure ha le sue buone ragioni, è stata presa dalla popolazione come una terribile minaccia. La quale popolazione, non essendo più capace di esercitare le piccole attività attraverso cui recuperava qualche euro per mangiare, è terrorizzata: teme di fare la fame. L’Italia deve aiutare la Campania, invece mi pare che in questa fase essa sia stata lasciata alla deriva, condizione che la costringe a reagire con i pochi mezzi di cui dispone. La folla che ha attraversato la metropoli urlando la propria rabbia non è impazzita, semplicemente esprime la paura di essere lasciata sola nonché di essere obbligata a delinquere non per vocazione – badate tutti bene – bensì per non perire di stenti. Diamo una mano ai napoletani, e non soltanto per proteggersi dal Covid, ma altresì allo scopo di garantire alle famiglie di sopportare con dignità i sacrifici dettati da una situazione di emergenza. Noi siamo vicini a chi soffre, convinti che in questo periodo storico la solidarietà debba scattare nell’anima degli italiani”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verso Benevento-Napoli: da Gattuso un messaggio chiaro alla squadra

Alla ricerca di un terzino sinistro: il Napoli va su Pedrosa dell’Espanyol

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Hilary Duff mamma tris, aspetta il secondo figlio da Matthew Koma