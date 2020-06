Espanyol-Real Madrid, dove e come seguirla in tv e streaming

Espanyol-Real Madrid in streaming e Tv, ecco come segurila:

La gara valida per la trentaduesima giornata della Liga tra Espanyol e Real Madrid, si giocherà domenica 28 Giugno alle ore 22:00. Sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della Liga. La gara potrà essere seguita attraverso una smart tv compatibile con l’app, oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o, ancora, a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

La partita non sarà invece visibile sul canale 209 di Sky, mentre sarà possibile seguirla attraverso l’app su dispositivi mobili di DAZN.

