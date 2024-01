Corriere dello Sport – Samardzic fra due fuochi, ma il Napoli ha un vantaggio: disponibilità economica immediata

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse per Lazar Samardzic da parte di Napoli e Juventus. Tuttavia appare complicato intuire quale sarà la sua scelta finale.

Il Napoli a favore, a dispetto della Juventus, ha la disponibilità economica immediata per prenderlo nell’immediato. Dettaglio che invece manca ai bianconeri, che sono strettamente condizionati dall’indice di liquidità, e dunque obbligati a rispettare il parametro per cui ogni operazione in entrata (tra cartellino e ingaggio), debba essere patteggiata da una o più operazioni in uscita. Il piano di Giuntoli sarebbe quello di bloccarlo fino a fine stagione, in modo da affondare il colpo a giugno.

