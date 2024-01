Corriere dello Sport – Samardzic, il papà ha un ruolo importante: manca accordo col Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Lazar Samardzic. Al momento il giocatore sarebbe più fuori che dentro al progetto dell’Udinese, ma alcuni ostacoli rendono il suo addio decisamente complicato. Il primo è inerente alla forte concorrenza che Napoli e Juventus si stanno facendo per poterselo accaparrare. La seconda riguarda le pretese del suo agente, nonché padre, Malden.

Il padre di Lazar ha un ruolo decisionale nella vita lavorativa del figlio, basti pensare a quando fece saltare la trattativa con l’Inter, per una minima differenza economica. Dopo le visite mediche e a un passo dall’annuncio, poco convinto rispedì tutto al mittente. Il Napoli, difatti, nelle ultime settimane sta contrattando per cercare di trovare un’intesa che possa accontentare tutti, ma, a oggi, non è stato trovato ancora alcun accordo con Malden. Questioni legate ancora ai diritti d’immagine e commissioni hanno frenato di molto negoziazione, e proprio per questo la Juventus ha deciso di subentrare e tentare lo sgambetto ai partenopei.

