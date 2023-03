Matera, ex Procuratore del Coni: “La penalizzazione alla Juventus verrà tolta”

Matera sicuro, alla Juventus verrà tolto il -15

L’ex Procuratore Generale del Coni Pierluigi Matera ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha parlato della penalizzazione inflitta alla Juventus in classifica. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Non vedo margini per una conferma, dovrà riformare e senza rinvio. Il rinvio è previsto solo quando risultano necessari ‘ulteriori accertamenti di fatto’, ma ormai siamo al quarto grado di giudizio, o quando ‘le parti ne fanno concorde richiesta’. Non annullare, inoltre, lascerebbe aperta alla Juventus la strada del Tar: il club bianconero non potrebbe più demolire la penalizzazione, ma chiedere una tutela risarcitoria per cifre davvero importanti”.

