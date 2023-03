Corriere del Mezzogiorno – Raspadori, accorciati i tempi di recupero: può esserci col Torino.

L’edizione odierna del quotidiano è tornata a parlare del caso Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro è a lavoro da settimane per accorciare i tempi di recupero, in seguito all’infortunio muscolare. Il giocatore può rientrare in campo il 19 marzo, quando il Napoli sarà impegnato nella trasferta di Torino.

“Mancini spera anche di poter contare su Raspadori per la partita contro l’Inghilterra del 23 marzo al Maradona. Il recupero procede bene, s’attende il rientro in gruppo per capire se potrà essere disponibile per la trasferta di Torino. La speranza è concreta, Jack può farcela”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

