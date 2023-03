Tuttosport – Sentenza Juve senza rinvio: nessun margine per confermare.

Il professore ed avvocato che ha scritto il Codice della Giustizia Sportiva, Pierluigi Matera, ha cercato di prevedere in qualche modo (in anteprima) la decisone finale del Collegio di Garanzia del Coni, in merito alla sentenza Juve.

“Il mio parere è che sul diritto abbiano finito per prevalere la portata suggestiva e la forza evocativa della vicenda giudiziaria penale”. Alcune intercettazioni, utilizzate come materiale probatorio, hanno alzato parecchie polemiche: “La portata suggestiva è contenuta negli stralci di intercettazioni utilizzate. La prima riguarda lo scambio Pjanic-Arthur, che potremmo definire l’operazione “fantasma” dato che non rientra tra le 15 contestate”. Matera, nella sua spiegazione, sottolinea che la CFA la cita ben otto volte. L’altro dettaglio, invece, riguarda la fattura corretta a mano del Marsiglia “che compare nella decisione della CFA e che invece non era presente nel deferimento della Procura”.