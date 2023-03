Corriere dello Sport – Aria di rinnovi in casa Milan, fiducia a Giroud per un altro anno.

Il quotidiano torna sulla questione rinnovi, ma questa volta lo fa in casa Milan, dove a fare rumore è quello di Olivier Giroud. Il francese è in scadenza il prossimo giugno (2023) e le parti sono fiduciose. C’è la possibilità di prolungare per un altro anno, ma c’è distanza tra domanda ed offerta, perché i rossoneri vorrebbero confermare l’ingaggio da 3,5 milioni per un’altra stagione, mentre il giocatore chiede una cifra intorno ai 3,8 milioni.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Atalanta, divieto ti trasferta per la tifoseria ospite

Calciomercato, non solo Napoli, Vicario piace anche alla Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Naufragio largo Lampedusa, 20 salvati, recuperato cadavere