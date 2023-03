Napoli, il punto della situazione sugli indisponibili

Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrato sul Napoli ed ha fatto il punto della situazione sugli indisponibili.

In attesa delle prossime sfide che terranno impegnato il Napoli di Luciano Spalletti il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sugli indisponibili in casa azzurra e sui probabili tempi di recupero.

Ecco in seguito quanto si legge:

“Iniziamo da Victor Osimhen, che ieri non si è allenato usufruendo di un permesso societario: per lui nessun problema fisico, per cui oggi dovrebbe tornare regolarmente ad allenarsi a Castel Volturno. Problemi per Hirving Lozano, che ha accusato un risentimento muscolare e quasi sicuramente salterà la partita di domani. Lozano dovrebbe comunque tornare a disposizione di Spalletti per la partita di mercoledì in Champions League contro l’Eintracht. Al suo posto giocherà Politano. Buone notizie invece per Giacomo Raspadori: potrebbe tornare disponibile già per il 19 marzo, quando il Napoli andrà in trasferta a Torino. Nel frattempo, anche il CT Mancini spera di recuperarlo entro il 23 marzo.”

