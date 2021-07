Mario Rui, l’agente: “Resta a Napoli, pronto a giocarsi il posto”

Mario Rui, l’agente conferma la sua permanenza in azzurro

L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha semplicemente messo tutti i suoi calciatori sul mercato come disse De Laurentiis, compreso Mario Rui quindi. Ci sono stati sondaggi da alcune squadre turche ma sono nati e finiti lì. In questo momento gli accordi economici e il gradimento non ci sono. Storia nata e finita, credo che Mario Rui resterà a Napoli. Se arrivasse un altro esterno sinistro? Quando giochi in una squadra importante come il Napoli non ci può essere un solo titolare, ci può essere competizione e concorrenza. Il calcio è competizione, anche io ogni giorno sto in competizione con altri agenti. Chi ha paura non può stare a certi livelli e Mario Rui non ne ha, dimostrerà il suo valore a Napoli come ha fatto finora.”

