Auriemma: “Il nome caldo per il centrocampo del Napoli? Mady Camara”

Auriemma sul mercato del Napoli

Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcuni commenti sul mercato in entrata del Napoli in diretta a Radio Marte. Il giornalista ha parlato dell’obiettivo a centrocampo e dei nomi più caldi.

“Zakaria? Ho la sensazione che il calciatore non voglia venire in Serie A e non penso che il club capitanato da De Laurentiis voglia affondare il colpo per lui. Io penso che il nome più caldo sia quello che nessuno sta facendo in questi giorni: Mady Camara, giocatore ora in forza all’Olympiakos.

Insigne? Ho la sensazione che il capitano rinnovi il contratto con il Napoli, e magari questa è un ipotesi, accettando una riduzione in cambio di bonus in caso di raggiungimento della Champions”.

