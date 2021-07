Inaugurazione stadio Maradona: arriva il gelido commento di De Laurentiis

Inaugurazione stadio Maradona

Inaugurazione stadio Diego Armando Maradona. Ieri il Comune di Napoli ha annunciato che il 29 luglio si terrà formalmente l’apertura dell’impianto, e come si legge su Repubblica edizione Napoli, c’è stata un’accelerazione che il club partenopeo non si aspettava e dalla quale anzi è stato preso in controtempo.

Tant’è che la società potrebbe non partecipare all’evento, e da Dimaro è stato piuttosto gelido il commento di Aurelio De Laurentiis:

“Il 29 luglio saremo in volo per Monaco di Baviera”.

Il Napoli, infatti, giocherà due giorni dopo in amichevole col Bayern.

