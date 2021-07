Il PSG dopo Sergio Ramos torna alla carica per Koulibaly, incontro con Ramadani

Il PSG torna alla carica per Koulibaly

Il PSG dopo aver messo a segno il colpo Sergio Ramos, nelle ultime ore è tornato alla carica per Kalidou Koulibaly. Come riportato dai colleghi francesi di FootMercato, il club parigino è alla ricerca di un altro centrale difensivo per completare il reparto. Il nome di Koulibaly torna ad essere accostato al club francese, che nei giorni scorsi avrebbe avuto un incontro con il procuratore dell’azzurro Ramadani.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Il nome caldo per il centrocampo del Napoli? Mady Camara”

Spalletti lascia il ritiro di Dimaro: il motivo svelato in diretta da Alvino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Morta di overdose a 24 anni: madre ‘obbligata, aveva paura’