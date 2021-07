Spalletti lascia il ritiro di Dimaro: il motivo svelato in diretta da Alvino

Spalletti lascia il ritiro di Dimaro

Spalletti lascia il ritiro di Dimaro, il motivo lo svela in diretta Carlo Alvino in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, in collegamento dal ritiro di Dimaro Folgarida.

Alvino:

“Spalletti non è a Dimaro per partecipare al funerale del suo amico e chef Antonio Canese, 7prematuramente scomparso. Lo chef è conosciuto nel mondo del calcio, è un grande amico anche di Marcello Lippi e Spalletti ha approfittato della mezza giornata libera. Tornerà nel pomeriggio e stasera risponderà alle domande dei tifosi in piazza”.

Dunque il mister tornerà oggi pomeriggio nel Trentino e stasera sarà presente in piazza per rispondere alle domande dei tifosi azzurri.

